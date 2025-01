Nainggolan spiega: «Gli ultimi giorni sono stati difficili. Ora voglio solo questo»

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma, Cagliari e Inter, ha voluto condividere un messaggio social dopo il suo arresto

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, è indagato per partecipazione a un’organizzazione criminale e sarebbe accusato di riciclaggio di denaro. Ad alcuni giorni dall’arresto, il giocatore ha voluto condividere un messaggio social:

PAROLE – «Ciao a tutti. Potete immaginare che gli ultimi giorni siano stati incredibilmente difficili. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto. Il caloroso supporto della mia famiglia e dei miei amici, insieme alla lealtà e alla fiducia del KSC Lokeren-Temse, dei suoi straordinari tifosi e dei miei compagni di squadra, mi danno la forza di andare avanti. Desidero esprimere la mia gratitudine ai miei avvocati, il sig. Mounir Souidi, per la loro instancabile dedizione e professionalità. Apprezzo profondamente il loro supporto. Ora che sono tornato a casa, voglio concentrarmi completamente sul calcio e sul ritrovare la mia serenità. Chiedo gentilmente di rispettare la mia privacy e il tempo di cui ho bisogno per riprendermi. Per il momento, non mi è consentito, e non rilascerò, alcuna intervista sul caso. Ancora una volta, grazie per tutto il supporto. Significa per me più di quanto le parole possano esprimere e non me lo dimenticherò mai».