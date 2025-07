Lazio, Sarri ha già deciso: punterà tutto su quel giocatore per portare in alto i biancocelesti! - Lazio News 24

Lazio, si riparte da Zaccagni: il capitano è il simbolo del nuovo corso di Sarri. La situazione

Con l’inizio ufficiale della nuova stagione, la Lazio si prepara ad affrontare il secondo ciclo targato Maurizio Sarri. Dopo visite mediche ed esami fisici, la squadra biancoceleste è pronta a tornare al lavoro. Al centro del progetto tecnico del Comandante, ancora una volta, c’è Mattia Zaccagni: capitano, leader e figura chiave nello spogliatoio.

Per Sarri, Zaccagni rappresenta molto più di un esterno offensivo: è un riferimento costante, uno di quei giocatori su cui si può costruire l’identità tattica e mentale di una squadra. Nonostante debba ancora completare il recupero dall’intervento subito il 24 giugno per una fastidiosa Groin Pain Syndrome, il numero 20 è destinato ad avere un ruolo centrale nella nuova Lazio.

Negli ultimi giorni, Zaccagni ha iniziato un programma riabilitativo a Formello. Dopo le prime terapie fisioterapiche e gli esercizi in acqua, da oggi comincerà a correre individualmente, seguendo un percorso mirato per tornare al top. Il suo rientro in gruppo è previsto tra lunedì e martedì prossimo, quando si unirà al resto della squadra per proseguire la preparazione.

Anche se ha saltato la prima parte del ritiro, Sarri non è preoccupato: Zaccagni conosce perfettamente i meccanismi del suo gioco e saprà inserirsi rapidamente. Anzi, proprio la sua esperienza con il tecnico toscano potrebbe rivelarsi decisiva per aiutare i nuovi arrivati a integrarsi e per riportare entusiasmo in un gruppo che ha ancora il peso della scorsa stagione sulle spalle.

Il tecnico toscano conta sul carisma e sulla personalità di Zaccagni, ormai uno dei senatori dello spogliatoio. In un momento di transizione, con molte incertezze e la voglia di riscatto, serve un punto fermo: e quel punto, per Sarri, ha il volto del suo capitano.

Il nuovo inizio della Lazio passa quindi da lui: da Zaccagni, che dovrà guidare i compagni dentro e fuori dal campo, e che sarà il simbolo di una squadra chiamata a ritrovare sé stessa. La stagione è alle porte, e la Lazio ha scelto da dove (e da chi) ripartire.