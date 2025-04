Monza, Nesta è sicuro: «Le dimissioni non le darò mai...»

L’allenatore del Monza ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è la stagione che sta vivendo il club brianzolo

L’attuale allenatore del Monza ed ex calciatore della Lazio, Alessandro Nesta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE – Non mi è mai capitato di perdere così tanto. Ne da giocatore ne da allenatore. Le dimissioni non le darò mai, ma non perché voglio restare a tutti i costi. Ma perché è corretto così, il mio carattere: se affondiamo, affondiamo tutti. Io per primo