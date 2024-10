Moggi: «Sono un fervente tifoso di Lotito. Su Juve Lazio dico questo»

Le parole dell’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, sulla sfida tra Juve e Lazio

Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus, Roma, Napoli, Lazio e Torino, è intervenuto ai microfoni di Elleradio, soffermandosi sulla partita tra bianconeri e biancocelesti. Le sue parole

PAROLE– «Io sono un fervente tifoso di Lotito, perché è una persona con gli attributi e perché ha viaggiato per tanti anni con la scorta proprio perché ha detto ai tifosi: voi fate i tifosi che io faccio il presidente. I risultati della Lazio si vedono adesso: ora potrebbe andare a Torino da favorita perché nella Juventus sono tutti infortunati, però la Lazio può competere con la Juventus anche a pieno regime. La squadra è fatta bene, ha un presidente che sa fare tutto ciò che attiene alla compravendita e a tenere un gruppo unito. In campo ha voglia di vincere e ha la qualità per farlo. Non so quanto andrà avanti, ma può fare un buon campionato ».