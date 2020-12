Milan, Calhanoglu mai in gol in campionato. Sarà osservato speciale di Inzaghi

A prescindere dalla posizione di campo in cui giocherà, Hakan Calhanoglu sarà l’osservato speciale di Milan-Lazio. Simone Inzaghi sa quanto il turco sia stato spesso decisivo contro i biancocelesti, sia contro la Lazio di Pioli nel playoff di Champions League di cinque anni fa, sia negli ultimi incroci: all’Olimpico dopo il lockdown fu una sua rete da fuori area a sbloccare il match. A Reggio Emilia contro il Sassuolo è stato annullato al trequartista del Milan il gol del 2-0 che poi il Milan avrebbe trovato qualche minuto dopo con Saelemaekers. Calhanoglu ha scosso la testa, visibilmente contrariato. Potrebbe tornare in mediana complici le assenze nelle fila del Diavolo, ma vuole sbloccarsi in campionato, dove non ha ancora trovato la via della rete che invece è arrivata in Europa: l’ultima è il capolavoro su punizione col Celtic Glasgow nella rimonta per 4-2 di San Siro di due settimane fa. Simone Inzaghi questa volta vuole prendergli le misure con la sua Lazio.