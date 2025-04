Mellone: «I rigori contro il Bodo non li ho ancora digeriti. C’è ancora una cosa che non riesco a capire della partita di giovedì»

Mellone, il giornalista si esprime con parole forti e chiare a distanza di quasi una settimana sulla partita della Lazio con il Bodo: ecco cos ha detto

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Mellone ha espresso il suo parere a distanza di quasi una settimana dalla partita della Lazio con il Bodo, rilasciando a tal proposito queste sue considerazioni

PAROLE – La gara col Bodo? Un Dio benevolente ha accarezzato la Lazio più volte, ma è andata così. Io mi sono sentito molto come Guendouzi. Il mio pronostico comunque era 2-0 e supplementari

Il gol di Noslin arrivato allo scadere, dopo quello divorato al derby, poi il 3-0. C’era disparità in campo passati i primi 5′ e poteva finire 5-0. Il 3-1 ci può stare ma i rigori, per la dinamica, non li mando giù. È stato un film, un cinepanettone che però non ha fatto ridere. Tutto questo comunque è segno di lazialità. Io mi chiedo come mai non ha tirato il rigore Romagnoli e come mai Taty ha poi calciato l’ultimo