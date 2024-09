Mbappè NE E’ SICURO: «Francia Italia nonostante l’Europeo è sempre un match dal grande FASCINO»

Mbappè, il giocatore francese alla vigilia della gara con l’Italia valevole per la Nations League rilascia queste dichiarazioni

In occasione della conferenza stampa di vigilia antecedente Francia Italia, Mbappe ha rilasciato queste dichiarazioni sottolineando l’importanza della partita nonostante il deludente europeo per entrambe

PAROLE – L’Italia non ha giocato bene, ma neanche noi abbiamo giocato bene all’Europeo. L’Italia resta sempre una delle migliori squadre e Francia-Italia resta sempre una delle partite più seguite. Hanno giocatori di grandi qualità e ci prepariamo alla loro migliore versione così come noi cercheremodi mettere in mostra la nostra migliore versione