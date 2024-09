Manfredini sulla Lazio: «Per la squadra sarà un campionato di TRANSIZIONE mentre vi dico quale calciatore mi piace»

Manfredini, l’ex Lazio analizza la situazione dei biancocelesti esprimendo il suo parere anche su un giocatore delle aquile

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, l’ex Lazio Manfredini alla luce delle prime giornate di campionato esprime il suo parere sui biancocelesti e in particolare su Lazzari

PAROLE – Domenica sarà una sfida che un doppio ex come me non può perdersi assolutamente. Si giocherà in uno stadio molto caldo e quindi sarà difficile per la Lazio portare a casa i tre punti. Per i biancocelesti quest’anno vedo un campionato di transizione perché sono rimasti diversi giocatori che devono confermarsi e ne sono arrivati degli altri che devono inserirsi in un contesto complicato. Di sicuro l’allenatore scelto da Lotito è molto capace; è uno che ha fatto la gavetta e sa come gestire gruppi di lavoro importanti. Il suo compito sarà quello di rodare i meccanismi durante questa stagione, per poi poter puntare alla qualificazione in Champions il prossimo anno

LAZZARI – Io stravedo per Manuel Lazzari, mi è sempre piaciuto. Un giocatore di gamba così è veramente raro da trovare però ovviamente il suo modo di giocare deve sposarsi con le richieste dell’allenatore e se in alcune gare Baroni desidera coprirsi un po’ di più è giusto puntare anche su Marusic

FIORENTINA – I viola sono partiti male in campionato, ma hanno tempo per riprendersi. Sono convinto che gli uomini di Palladino risaliranno molte posizioni in classifica. Hanno acquistato giocatori veramente importanti, come Kean, Colpani e lo stesso Cataldi. Una volta entrati nei meccanismi potranno dare un contributo decisivo alla squadra, che secondo me darà filo da torcere a grandi corazzate