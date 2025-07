Immobile, il primo saluto dell’ex Lazio ai suoi nuovi tifosi al Bologna: «Ci vediamo al Dall’Ara, vi voglio carichi»

Le parole di Ciro Immobile, ex capitano della Lazio, dopo il suo approdo ufficiale ial Bologna: ecco come ha salutato i suoi nuovi tifosi

Ciro Immobile è ufficialmente tornato in Serie A l’ex capitano della Lazio, dopo il suo breve periodo in Turchia con il Besiktas è tornato in Italia e dopo settimane d’attesa il Bologna lo ha annunciato. L’attaccante, dopo il comunicato del club, ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossoblù ai cani social ufficiali del club. Ecco come ha salutato i suoi nuovi tifosi

SALUTO – «Ciao volevo mandare un saluto a tutti i tifosi del Bologna, dirvi che ci vediamo al Dall’Ara. Mi raccomando, carichi per questa nuova stagione. Forza Bologna».