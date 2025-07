Sofian Kiynie, ancora guai alla guida per l’ex Lazio: nuovo incidente alla guida, positivo all’alcool test

Due anni dopo l’ultimo incidente, l’ex Lazio Sofian Kiynie ci ricasca: la sua macchina si schianta contro una rotonda

Sofian Kiyine, l’ex calciatore della Lazio, è purtroppo ricaduto in un episodio che lo vede protagonista di un grave incidente stradale, a distanza di soli due anni da un precedente e altrettanto clamoroso sinistro. Il centrocampista marocchino-belga, infatti, è rimasto coinvolto in un evento simile al precedente, schiantandosi con la sua Mercedes Classe E contro una rotonda, nell’impatto ha colpito e danneggiato un segnale stradale e un lampione.

L’incidente è avvenuto in Belgio, paese d’origine del giocatore, dove Kiyine si trovava. La dinamica del sinistro, che ha visto la sua auto finire letteralmente contro gli ostacoli presenti nella rotonda, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Kiyine è stato estratto dalle lamiere del veicolo insieme a una ragazza che viaggiava con lui. Entrambi sono rimasti feriti nell’impatto e sono stati prontamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero tali da far temere per la loro vita.

Tuttavia, la vicenda si complica ulteriormente per l’ex giocatore biancoceleste. Al momento dell’arrivo in ospedale, Sofian Kiyine è risultato positivo all’alcol test, un esito che aggrava la sua posizione e solleva serie domande sulla sua condotta. A seguito della positività riscontrata, la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata per un periodo di 15 giorni, una misura cautelare prevista dalla legge belga in casi simili.

Questo nuovo episodio riporta alla mente il drammatico incidente di due anni fa, quando Kiyine finì con la sua auto all’interno di una palestra, suscitando scalpore e preoccupazione. La reiterazione di comportamenti imprudenti alla guida evidenzia una problematica che va oltre il mero incidente stradale, suggerendo la necessità di un’attenta riflessione sui rischi e le responsabilità. Per l’ex Lazio, che ha avuto una carriera altalenante anche a causa di episodi fuori dal campo, questo ennesimo incidente rappresenta un nuovo, duro colpo alla sua immagine e al suo percorso professionale.