Mancini: «La Lazio non deve pensare alla classifica perchè i risultati...»

Mancini, il giornalista di Dazn rilascia alcune considerazioni sulla Lazio commentata ieri pomeriggio al Tardini con il Parma

Intervistato da Radiosei alla luce della partita della Lazio con il Parma commentato da lui stesso per Dazn, Mancini esprime il suo parere sui biancocelesti rispondendo a queste considerazioni

PAROLE – Quella del gol annullato a Rovella è una situazione nebulosa, sia sul contatto che sul tocco del giocatore del Parma prima della ripartenza biancoceleste non c’è chiarezza. Ci vuole chiarezza da parte dei vertici dell’AIA

Ieri durante la telecronaca non sono riuscito a fermarmi un attimo, fa bene Baroni ad essere soddisfatto per la prestazione della squadra. C’è stata tantissima intensità e molta sfortuna, Suzuki ha parato tutto quello che poteva e in più ci sono anche due salvataggi sulla linea di porta. Rovella? Il passaggio errato secondo me è figlio anche della decisione arbitrale, era poco lucido sia per il gol annullato che per la corsa verso il settore dei laziali

La Lazio non deve pensare alla classifica, il percorso di questa squadra è sotto gli occhi di tutti. Le prossime due partite sono importanti, il mese di dicembre sarà decisivo per il capire dove può arrivare la Lazio. Il Napoli è una squadra molto ostica perché camaleontica, in base all’avversario cambia atteggiamento, l’Inter invece ha una metodologia di gioco a viso aperto, paradossalmente è più semplice affrontare la squadra di Inzaghi