Calciomercato Lazio: Lotito sbatte la porta. Incedibile, non si muove il giocatore per cui è arrivata una proposta da 25 milioni

Il futuro di Valentín ‘Taty’ Castellanos è ancora a tinte biancocelesti. Nonostante le sirene di mercato provenienti dal Brasile, il calciomercato Lazio ha chiuso la porta a ogni possibile cessione, blindando il suo centravanti. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la decisione del club è irrevocabile: Castellanos è considerato incedibile e non si muoverà dalla Capitale.

Calciomercato Lazio: il ‘no’ secco all’offerta del Flamengo

Nelle scorse settimane, il Flamengo si era fatto avanti con un interesse molto concreto, arrivando a ipotizzare un’offerta importante da ben 25 milioni di euro per l’attaccante argentino. Una cifra significativa che, in altre circostanze, avrebbe potuto far vacillare la dirigenza. Tuttavia, la Lazio ha respinto le avances senza nemmeno avviare una trattativa.

La ragione di questa fermezza è duplice. Da un lato, la società considera il ‘Taty’ un pilastro fondamentale del progetto tecnico. Dall’altro, e questo è il fattore decisivo, c’è l’attuale impossibilità per la Lazio di intervenire sul mercato in entrata. Non potendo acquistare un sostituto all’altezza, privarsi di Castellanos è un’opzione che il club non può e non vuole permettersi. La priorità è garantire a Maurizio Sarri una rosa competitiva.

Sfida a Dia nel nuovo 4-3-3: Sarri studia le gerarchie

La permanenza di Castellanos, che ha ormai smaltito il fastidio al flessore accusato in ritiro, apre ora a un’interessante e stimolante dualismo per il ruolo di centravanti titolare. Con il probabile passaggio al modulo 4-3-3, ci sarà posto per un solo terminale offensivo. Sarà quindi una sfida diretta tra lui e Boulaye Dia per conquistare la fiducia del “Comandante” Sarri, che sfrutterà tutto il precampionato per delineare le gerarchie. Una competizione interna sana che può solo fare il bene dell’attacco biancoceleste. Una cosa, però, è certa: il futuro di Taty Castellanos è a Roma.