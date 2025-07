Calciomercato Lazio, esubero Fares: lui respinge queste due offerte. Le ultime novità sul futuro del terzino reduce dal prestito in Grecia

Il calciomercato Lazio non si concentra solo sulle entrate, ma anche sulla complessa gestione degli esuberi. Tra i nomi in cima alla lista delle partenze c’è quello di Mohamed Fares, esterno algerino rientrato alla base dopo un’esperienza in prestito in Grecia ma completamente al di fuori dei piani tecnici del club biancoceleste.

La società sta lavorando attivamente per trovare una soluzione definitiva, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi e, possibilmente, monetizzare dalla sua cessione prima della scadenza del contratto, fissata per giugno 2026. Per un giocatore ai margini del progetto, trovare un acquirente è la priorità assoluta del direttore sportivo Angelo Fabiani in questa sessione di mercato.

Mercato in uscita: Fares dice no ad Asteras e Paok

Nonostante la sua posizione di separato in casa, l’interesse per Fares non manca, soprattutto dal campionato in cui ha militato nell’ultima stagione. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, due club greci si sarebbero fatti avanti con decisione per assicurarsi le prestazioni dell’esterno. Nello specifico, l’Asteras Tripolis e il PAOK Salonicco avrebbero presentato delle offerte concrete al giocatore.

Tuttavia, la trattativa per la cessione di Fares ha subito una brusca frenata. L’esterno algerino avrebbe infatti respinto, almeno per il momento, entrambe le proposte. Il motivo del rifiuto sarebbe di natura prettamente economica: non è stato raggiunto un accordo sull’ingaggio che Fares andrebbe a percepire nel campionato ellenico.

La Lazio resta in attesa, con la speranza che la situazione possa sbloccarsi nei prossimi giorni. La palla passa ora al giocatore e al suo entourage: trovare un punto d’incontro con i club interessati è l’unica via per rilanciare una carriera che nella Capitale sembra ormai giunta al capolinea.