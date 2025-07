Calciomercato Lazio, clamoroso Insigne: sarebbe disposto anche a questo pur di vestirsi di biancoceleste. Il retroscena sull’ex Napoli

Il calciomercato Lazio, finora bloccato da diverse incertezze, si infiamma con una notizia che potrebbe cambiare radicalmente gli scenari futuri. Al centro dei desideri c’è un nome di altissimo profilo: Lorenzo Insigne. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la suggestione di vedere l’ex capitano del Napoli in maglia biancoceleste è diventata un’intenzione concreta, alimentata da una volontà comune che potrebbe superare ogni ostacolo.

Calciomercato Lazio: il ruolo chiave di Sarri per Insigne

A tessere la tela di questa affascinante operazione è, come prevedibile, Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio non ha mai nascosto la stima e l’affetto per Insigne, giocatore che è stato il fulcro del suo calcio spettacolare ai tempi del Napoli. Sarri farebbe di tutto per tornare a lavorare con lui, considerandolo il profilo ideale per dare qualità, imprevedibilità e leadership al reparto offensivo. L’idea di un colpo a parametro zero, dopo la conclusione dell’esperienza di Insigne in Canada con il Toronto FC, rappresenta un’occasione troppo ghiotta per non essere esplorata a fondo dalla dirigenza.

La rivelazione di Pedullà: la pazienza di Insigne è l’arma in più

Sebbene la Lazio debba prima risolvere le proprie questioni interne per poter operare sul mercato, la novità più importante, sottolineata da Alfredo Pedullà, arriva direttamente dal giocatore. Lorenzo Insigne sarebbe pronto ad aspettare la Lazio, dimostrando una preferenza netta e un’apertura totale verso il progetto biancoceleste.

Questa non è una semplice attesa di qualche settimana. La rivelazione è che l’attaccante sarebbe disposto a rimanere fermo e attendere una chiamata da Formello anche fino alla finestra di mercato di gennaio 2026, qualora non si creassero prima le condizioni per il suo tesseramento. Questo passaggio, come sottolinea Pedullà, è di un’importanza capitale: dimostra che l’interesse non è dettato dalla fretta di trovare una squadra, ma da una scelta ponderata.

Questa mossa strategica toglie pressione alla Lazio, le permette di pianificare con più calma e la mette in una posizione di assoluto vantaggio rispetto a eventuali altri club interessati. La volontà di Insigne di ricongiungersi con Sarri e di tornare protagonista in Serie A con una maglia prestigiosa sembra essere il motore di un’operazione che, grazie a questa paziente attesa, ha ora molte più probabilità di concretizzarsi.