Calciomercato Lazio, cessione vicina: si attende solo l’ok definitivo. I biancocelesti pronti a piazzare quel giovane, studiata una formula ad hoc

Il calciomercato Lazio prosegue a ritmo serrato almeno per per quanto riguarda le cessioni. La dirigenza lavora per sfoltire la rosa e trovare la giusta sistemazione per diversi esuberi e per i giovani talenti cresciuti nel vivaio. Tra questi spicca il nome di Fabio Ruggeri, promettente difensore classe 2004, al centro di una trattativa che potrebbe concludersi a breve.

Fabio Ruggeri, dal rientro alla Salernitana alla cessione

Rientrato a Formello dopo l’esperienza in prestito alla Salernitana, Ruggeri è stato inizialmente aggregato alla Prima Squadra da Maurizio Sarri per la preparazione estiva. Tuttavia, il suo futuro immediato sembra essere lontano dalla Capitale per garantirgli continuità e un percorso di crescita da protagonista. Sulle sue tracce si è mossa con decisione la Juve Stabia, club neopromosso in Serie B, che vede in lui il profilo ideale per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Le “Vespe” hanno fretta di chiudere l’operazione, con l’obiettivo di avere il giocatore a disposizione il prima possibile, senza attendere l’inizio di agosto.

La formula: prestito con riscatto e controriscatto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’affare è alle battute finali. Nelle prossime ore è atteso l’ok definitivo da parte della Lazio, che ha spinto per una formula ben precisa, studiata per mantenere il controllo sul futuro del giocatore.

L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore della Juve Stabia e un controriscatto per la Lazio. Questa soluzione permetterebbe a Ruggeri di giocare con continuità in un campionato competitivo come la Serie B, e alla Lazio di monitorarne i progressi, riservandosi la possibilità di riportarlo alla base qualora dovesse esplodere definitivamente. La fumata bianca è attesa a ore.