Amichevoli Lazio, il programma completo: anche un test con la Primavera per la squadra di Sarri che comincerà a fare sul serio il 26 luglio

La Lazio ha definito il percorso di avvicinamento alla stagione 2025/2026. Con l’ufficializzazione dell’ultimo test match, è ora completo il calendario delle amichevoli estive che vedrà la squadra di Maurizio Sarri affrontare una serie di sfide di livello crescente, pensate per oliare i meccanismi e arrivare pronti al via del campionato. I tifosi possono ora segnare in agenda tutti gli appuntamenti del precampionato Lazio 2025.

Il debutto: primo test con la Primavera, poi l’Avellino a Frosinone

Il via ufficiale alle partite estive è imminente. Il primo appuntamento, più una sgambata in famiglia che un vero test, è fissato per domenica 20 luglio, quando alle ore 20:00 i biancocelesti affronteranno la formazione Primavera.

Il primo vero banco di prova stagionale, tuttavia, si terrà sabato 26 luglio. La Lazio di Sarri farà il suo debutto allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, in un’amichevole contro l’Avellino. Sarà questa la prima occasione per vedere all’opera i nuovi schemi e i possibili nuovi acquisti contro una squadra professionistica, in una cornice di pubblico che si preannuncia interessante.

Tournée internazionale: sfide di lusso contro Fenerbahce e Galatasaray

Dopo il debutto italiano, la Lazio alzerà notevolmente il livello del suo precampionato con una prestigiosa mini-tournée in Turchia. Qui affronterà due colossi del calcio locale in due sfide dal sapore europeo. Il primo appuntamento è da cerchiare in rosso: il 30 luglio i biancocelesti sfideranno il Fenerbahce, offrendo a Sarri un affascinante incrocio con la squadra allenata da José Mourinho.

Pochi giorni dopo, il 2 agosto, sarà la volta di un’altra sfida di grande fascino contro il Galatasaray. Questi due test internazionali saranno fondamentali per valutare la tenuta della squadra contro avversari di caratura europea.

Trasferta in Inghilterra e chiusura a Rieti: gli ultimi test

Il tour de force internazionale proseguirà con una trasferta in Inghilterra. Sabato 9 agosto, la Lazio sarà ospite del Burnley, per un test probante contro una squadra fisica e intensa, tipica del calcio britannico.

Infine, la prova generale prima dell’inizio della Serie A si svolgerà in Italia. Come ufficializzato ieri, l’ultimo impegno è fissato per sabato 16 agosto allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, dove la Lazio affronterà i greci dell’Atromitos. Sarà l’ultima occasione per Sarri per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e presentare la squadra ai suoi tifosi.