Lazio, urla di Sarri a Tavares: cosa è successo ieri in allenamento. Il tecnico ha ripreso il terzino per il suo atteggiamento

L’intensità sale nel ritiro della Lazio a Formello, con Maurizio Sarri – tornato a lavoro nel pomeriggio – che non lascia nulla al caso e fa sentire la sua presenza per plasmare la squadra in vista della nuova stagione. Il “Comandante” è al lavoro per correggere i difetti e inserire i nuovi acquisti nei suoi complessi meccanismi di gioco.

Sarri catechizza i nuovi: urla per Tavares e Dele-Bashiru

Nessuno sfugge all’occhio attento del tecnico. Durante l’ultima seduta, le urla di Sarri si sono sentite forti e chiare, indirizzate in particolare ai volti nuovi. L’esterno Nuno Tavares è stato ripreso per un atteggiamento giudicato “troppo morbido” in fase di ripiegamento difensivo, un aspetto su cui il tecnico non transige. Stessa sorte per il centrocampista Fisayo Dele-Bashiru, costantemente richiamato per migliorare il suo senso della posizione. Segnali chiari di come Sarri stia lavorando meticolosamente per inculcare i suoi principi tattici. Lo riporta Il Messaggero.

Novità in attacco e il punto sugli infortunati

Le prove tattiche hanno visto l’impiego di Tijjani Noslin come punta centrale, una soluzione dettata dall’assenza iniziale di Taty Castellanos. L’allarme per l’argentino, tuttavia, è completamente rientrato: ha infatti disputato gli ultimi 15 minuti della partitella, confermando di aver superato il problema alla coscia.

Buone notizie anche da Elseid Hysaj: il terzino è ancora ai box, ma gli esami strumentali hanno escluso lesioni al polpaccio. Prosegue secondo programma il percorso di recupero per Mattia Zaccagni, mentre è stato concesso un turno di riposo ai difensori Patric e Samuel Gigot.

Infine, una nota di merito per il giovane danese Gustav Provstgaard: il difensore si è messo in mostra per le sue doti balistiche, “giganteggiando” nei test finali dedicati alle punizioni e ai calci d’angolo, candidandosi come una possibile sorpresa della stagione.