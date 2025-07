Rinnovo Romagnoli, la Lazio è pronta a prolungare il contratto. Ecco tutti i dettagli - Lazio News 24

Rinnovo Romagnoli, la Lazio lo blinda: firma attesa dopo il 30 settembre. Ecco la situazione attuale

Il rinnovo Romagnoli è una delle priorità in casa Lazio, e la società ha già fatto intendere chiaramente la propria intenzione: blindare Alessio anche per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore centrale resterà a disposizione di Maurizio Sarri anche nella stagione 2024/25, con l’accordo per il prolungamento già impostato, ma subordinato a scadenze finanziarie ben precise.

Romagnoli è uno dei pilastri del progetto biancoceleste e ha conquistato subito la fiducia dell’ambiente e dell’allenatore. La Lazio, però, in questo momento è costretta a muoversi con cautela sul fronte contrattuale, a causa dei vincoli legati all’indice di sostenibilità economica. Il club, infatti, deve rispettare entro il 30 settembre il parametro dell’80% nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi, come previsto dalle nuove regole della FIGC.

Il rinnovo Romagnoli è dunque rinviato a dopo quella data, ma non messo in discussione. Il presidente Claudio Lotito, che tornerà a Formello nel weekend per salutare la squadra in ritiro, intende ribadire personalmente la volontà della società di continuare il percorso con il difensore ex Milan, simbolo della “romanità laziale” in campo.

Sarri ha chiesto di non smantellare l’ossatura della difesa, e Romagnoli è considerato un elemento centrale sia per leadership che per rendimento. Dopo due stagioni di grande affidabilità, il numero 13 si è imposto come uno dei difensori più solidi del campionato, e la Lazio vuole premiarlo adeguando il suo contratto.

L’operazione non comporterà scossoni economici pesanti, ma per essere ufficializzata dovrà attendere il via libera formale una volta che il club sarà rientrato nei parametri finanziari stabiliti. Fino ad allora serviranno pazienza e disponibilità da entrambe le parti, ma il legame tra Romagnoli e la Lazio non è mai stato così saldo.

Il rinnovo Romagnoli, atteso e ormai annunciato tra le righe, rappresenta una mossa di stabilità e continuità per una squadra che vuole aprire un nuovo ciclo competitivo, partendo dalla sicurezza della propria retroguardia.