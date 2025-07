Lazio, ecco la mano di Sarri: è pronto a cambiare ruolo a quel giocatore. Il tecnico interverrà in mediana ridisegnando posizioni e gerarchie

Maurizio Sarri è al lavoro per forgiare la sua nuova Lazio, e il cantiere principale resta il centrocampo. Con il suo irremovibile 4-3-3 a fare da guida, il tecnico toscano sta sfruttando il ritiro estivo per definire gerarchie e testare nuove soluzioni tattiche, cercando l’incastro perfetto per dare equilibrio e imprevedibilità alla manovra biancoceleste.

In questa fase di sperimentazione, uno dei protagonisti più inattesi è il giovane Reda Belahyane. Il centrocampista francese, arrivato dal Verona con le stimmate del mediano, sta vivendo una vera e propria metamorfosi tattica. Come emerso dall’allenamento di mercoledì e sottolineato dal Corriere dello Sport, Sarri lo sta provando con insistenza nel ruolo di interno destro di centrocampo, una posizione solitamente occupata da un elemento chiave come Mattéo Guendouzi.

Questa mossa rappresenta un cambio di prospettiva significativo per Belahyane, che finora era stato considerato principalmente un vice-Rovella. Abbandonata, almeno per il momento, la cabina di regia, dove la gerarchia appare già consolidata con Nicolò Rovella e Danilo Cataldi destinati a contendersi il posto da playmaker, il giovane francese è chiamato a reinventarsi.

La sfida per Belahyane è tanto complessa quanto affascinante: dimostrare di poter interpretare un ruolo più dinamico e di inserimento, mettendo a frutto le sue qualità in una zona diversa del campo. Per ritagliarsi uno spazio importante nella competitiva mediana della Lazio, dovrà apprendere rapidamente i nuovi meccanismi richiesti da Sarri. La sua duttilità potrebbe rivelarsi un’arma preziosa, trasformando un esperimento estivo nella sua nuova, definitiva dimensione calcistica. La sfida per un posto al sole nel centrocampo laziale è ufficialmente lanciata.