Lazio Women, si presenta Monnecchi: «Qui posso crescere. La Lazio può essere un modo per avvicinarmi alla Nazionale»

Lazio Women, si presenta il neo acquisto Monnecchi: «Qui posso crescere. La Lazio può essere un modo per avvicinarmi alla Nazionale». Le parole

Dopo settimane di indiscrezioni, è finalmente arrivata l’ufficialità: Margherita Monnecchi è una nuova giocatrice della Lazio Women. L’attaccante fiorentina, classe 2001, approda nella Capitale con l’obiettivo di dare nuovo slancio al reparto offensivo biancoceleste nella stagione di Serie B femminile ormai alle porte.

Cresciuta nel vivaio della Fiorentina Femminile, Monnecchi ha maturato importanti esperienze in Serie A e in competizioni europee. Dotata di grande agilità, tecnica e fiuto del gol, si è distinta per la sua duttilità in campo, riuscendo a ricoprire il ruolo di centravanti e ala offensiva con la stessa efficacia. Il suo arrivo rappresenta una pedina strategica nel progetto sportivo di una Lazio determinata a conquistare la promozione.

A guidare la formazione laziale è Massimiliano Catini, allenatore con una lunga carriera nel calcio femminile, noto per la sua attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti e alla costruzione di un gruppo solido e ambizioso. Con l’inserimento di Monnecchi, Catini punta a incrementare la qualità tecnica e la pericolosità in fase offensiva, fattori chiave in vista dell’imminente campionato.

OBIETTIVI STAGIONALI – «Dal punto di vista realizzativo e di finalizzazione penso che sia uno step in più da fare e penso di avere le carte per poterlo fare, qui ce la possibilità. Migliorare in generale, ci sono le condizioni per crescere».

CONCORRENZA INTERNA – «Piemonte, Le Bihan, Visentin e Karczewska? Crea competizione interna che fa sempre bene per alzare il livello della squadra, è anche un modo per mettersi alla prova e capire il proprio livello. È molto stimolante avere queste calciatrici vicino».

NAZIONALE – «Sicuramente la Lazio può essere un modo per avvicinarmi alla Nazionale, dipende da come lavoro. Sono convinta e spero che se dovessi fare bene, può essere un’opportunità quella di andare in Nazionale».

SCELTA LAZIO – «L’attenzione che c’è per la squadra femminile, non solo per la prima squadra. Le strutture, il campo d’allenamento, gli spogliatoi e la palestra danno tanto a una giocatrice che deve scegliere. Nel mio caso hanno influito positivamente».