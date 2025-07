Lazio Women, ufficiale l’acquisto di Monnecchi: il comunicato del club

Lazio Women, colpo di mercato! E’ ufficiale l’acquisto di Monnecchi: il comunicato del club biancoceleste

La notizia circolava già da settimane tra gli addetti ai lavori, ma ora è ufficiale: Margherita Monnecchi è una nuova giocatrice della Lazio Women. L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio tramite i canali social del club biancoceleste, che ha confermato l’ingaggio dell’attaccante classe 2001.

Originaria di Firenze, Monnecchi è cresciuta calcisticamente nella Fiorentina Femminile, dove ha militato per diverse stagioni collezionando presenze in Serie A e Champions League. Attaccante rapida e versatile, è nota per la sua capacità di giocare sia come esterna che come centravanti, grazie a un mix di tecnica e visione di gioco. La giovane promessa è pronta ora ad affrontare una nuova sfida con la maglia della Lazio Women, squadra impegnata a consolidare il proprio ruolo nella Serie B femminile con l’obiettivo del ritorno nella massima serie.

Il club capitolino punta molto su Monnecchi per aumentare la pericolosità offensiva, elemento che è mancato in alcune fasi della scorsa stagione. La sua esperienza nella massima serie e le sue qualità tecniche potranno risultare decisive nel corso del campionato.

COMUNICATO – La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Margherita Monnecchi dall’ A.F.C. Fiorentina.

Attaccante classe 2001, ha esordito in Serie A con la Fiorentina nella stagione 2018-2019, debuttando l`anno seguente anche nella UEFA Women`s Champions League nel corso del match di ritorno degli ottavi di finale contro il Manchester City. Nel passato campionato ha vestito in prestito la maglia dell` Eibar con cui ha disputato diciannove partite nella massima divisione spagnola. Nel curriculum di Monnecchi, inoltre, anche all`attivo diciotto apparizioni con l`Italia Under 23.

Benvenuta Margherita!.

Contestualmente, la S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Sara Cetinja all’ A.F.C. Fiorentina