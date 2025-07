Euro 2025, l’Italia sfida ai quarti la Norvegia, dove vedere il match. In campo anche due biancocelesti? - Lazio News 24

Euro 2025, sfida decisiva per l’Italia ai quarti contro la Norvegia, dove vedere il match. In campo anche due biancocelesti?

L’Italia femminile ha conquistato un storico posto nei quarti di finale di Euro 2025, segnando il ritorno tra le grandi del calcio europeo dopo dodici anni di assenza dalla fase ad eliminazione diretta. Un traguardo storico per le Azzurre, che nonostante la sconfitta contro la Spagna nell’ultima gara del girone, hanno ottenuto il passaggio del turno grazie a prestazioni solide e grande determinazione nelle gare precedenti.

Il commissario tecnico Andrea Soncin, ex attaccante e allenatore noto per la sua capacità di motivare il gruppo e valorizzare i giovani talenti, ha saputo costruire una squadra compatta, grintosa e tecnicamente preparata. Soncin ha trasmesso fiducia e consapevolezza alle sue giocatrici, portando una nuova energia nel gruppo azzurro.

ORARIO E GIORNO DEL MATCH – Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 16 luglio alle ore 21, quando l’Italia affronterà la Norvegia in un match che si preannuncia teso e combattuto. La squadra norvegese, storicamente tra le protagoniste del calcio femminile europeo, dispone di giocatrici di grande esperienza, tra cui la capitana Caroline Graham Hansen, attaccante del Barcellona nota per la sua velocità e abilità nel dribbling.

DOVE SEGUIRE LA PARTITA – La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2, mentre per gli appassionati sarà possibile seguirla anche in streaming su Rai Play, garantendo una copertura completa per il pubblico italiano. Una sfida fondamentale, che potrebbe consolidare il percorso delle Azzurre e proiettarle verso una possibile semifinale.

L’avanzata dell’Italia a Euro 2025 è al centro dell’attenzione degli appassionati e degli esperti. La squadra è pronta a dimostrare che non è più un’outsider, ma una realtà solida del calcio femminile europeo. In campo ci sarà anche un po’ di Lazio? Possibile l’impiego di Piemonte e Oliviero, calciatrici della Lazio Women.