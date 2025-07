Nuovo stadio Lazio: Lotito fa passi avanti per il Flaminio. Il Comune apre

Nuovo stadio Lazio: Lotito fa passi avanti per il Flaminio. Ultimissime sui dialoghi in corso tra il club e il Clumune di Roma

Il sogno di un nuovo stadio per la Lazio al Flaminio compie importanti passi in avanti. I dialoghi tra il club di Claudio Lotito e il Comune di Roma per il recupero dello storico impianto, abbandonato da anni, stanno finalmente producendo i primi risultati concreti, anche se la strada burocratica resta complessa.

La partnership con Legends e il piano da 400 milioni

Sul fronte finanziario, la Lazio ha stretto un primo, fondamentale accordo con Legends, colosso americano specializzato nella gestione di impianti sportivi di livello mondiale, come lo Yankee Stadium. La partnership mira a rendere l’intera operazione sostenibile, con un investimento stimato che potrebbe restare sotto i 400 milioni di euro, circa 40 in meno rispetto al piano iniziale. Questa cifra verrebbe coperta da un mix di finanziatori esterni, prestiti dell’Istituto per il Credito Sportivo, contributi pubblici e risorse proprie del club.

L’iter burocratico: mancano quattro documenti

Il nodo cruciale resta l’iter amministrativo. Come riporta Il Corriere della Sera, al dossier presentato da Lotito mancano ancora quattro documenti per essere completo, in particolare due comunicazioni via Pec relative ad ambiente e mobilità. Proprio la loro assenza aveva portato gli uffici comunali a dichiarare ad aprile che «al momento la proposta progettuale della S.S. Lazio non si configura come progetto di fattibilità così come richiesto dalla normativa vigente ai fini dell’iter amministrativo».

Una volta completato il fascicolo, potrà finalmente partire la Conferenza dei servizi decisoria, passaggio essenziale per dare il via al progetto, che prevede un impianto da 50.570 posti con l’obiettivo di giocare la prima partita a settembre 2029. Dal Comune mettono fretta, confermando che l’iter può partire in tempi brevi se il club adempie alle richieste: «pure ad agosto se ci inviano la Pec entro luglio».

Il ruolo della politica e le sfide future

La politica cittadina segue con attenzione la vicenda. L’assessore allo Sport, Alessandro Onorato, ha recentemente incontrato una delegazione di tifosi per fare il punto, garantendo il massimo impegno a fronte della presentazione dei documenti. Lo stesso sindaco, Roberto Gualtieri, ha ribadito il suo supporto: «C’è stata una proposta, Lotito deve integrare con una serie di documentazioni. C’è una volontà, espressa in modo netto, di ristrutturare il Flaminio che è in abbandono. È un impegno positivo che noi seguiremo e accompagneremo. Gli stadi comunque sono investimenti privati: il Comune supporta, ma li devono realizzare loro».

La strada, tuttavia, non è priva di ostacoli. I tecnici della Lazio sono al lavoro per definire i complessi piani di viabilità e parcheggi in una zona densamente popolata, dove alcuni comitati di residenti sono già pronti a dare battaglia legale.