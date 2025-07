Abbonamenti Lazio, dato pazzesco: Sarri accende i tifosi nonostante il non-mercato

Condividi via email

Abbonamenti Lazio, dato pazzesco: Sarri accende i tifosi più del mercato. Ecco l’effetto Comandante sul popolo biancoceleste

L’estate della Lazio vive un’incredibile contraddizione, un dualismo che vede contrapporsi un calciomercato fermo a una passione popolare mai così travolgente. Il fulcro di questa situazione ha un nome e un cognome: Maurizio Sarri. L’allenatore è il vero tesoro a cui i tifosi hanno deciso di aggrapparsi, generando un entusiasmo che sta producendo risultati straordinari al botteghino, nonostante le difficoltà societarie.

Calciomercato Lazio: rinforzi solo a gennaio

La notizia che ha raffreddato gli animi è emersa dopo l’ultimo summit tra il presidente Claudio Lotito e Sarri, avvenuto lunedì sera nel centro sportivo di Formello. Il verdetto, ormai noto, è che per eventuali rinforzi si dovrà probabilmente attendere la finestra di mercato di gennaio. Una prospettiva che, in un’estate complicata, avrebbe potuto deprimere l’ambiente. Eppure, la reazione è stata diametralmente opposta, e il merito è quasi esclusivamente del tecnico.

Boom di abbonamenti: la fede dei tifosi in Sarri

Nonostante la forte e palese contestazione verso la proprietà, culminata con l’imponente corteo di diecimila tifosi ai Fori Imperiali, la campagna abbonamenti sta registrando numeri da record. A metà luglio, infatti, è già stata superata l’incredibile soglia delle 24.000 tessere sottoscritte. Un dato impressionante se si pensa che il record dell’era Lotito, stabilito nella scorsa stagione, è di poco superiore ai 30.000 abbonati, ma raggiunto con oltre due mesi di tempo in più. Lo riporta Il Messaggero.

Questo fenomeno ha una spiegazione chiara: l’effetto Sarri. I tifosi hanno deciso di stringersi attorno al loro “Comandante”, l’uomo che ha riportato la Lazio al secondo posto e che rappresenta l’unica, vera garanzia del progetto tecnico. La fiducia in lui è un atto di fede che va oltre il mercato, una preghiera laica per un altro miracolo sportivo dopo i successi del suo primo mandato. Il popolo biancoceleste ha trovato il suo tesoro, e siede in panchina.