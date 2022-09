Luis Alberto segna, Immobile dà l’ok: «Anche Ciro approva» – FOTO

Sui social, il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha esultato per il gol contro il Feyenoord

Luis Alberto ha dato il via alla vittoria della Lazio contro il Feyenoord, nell’esordio stagionale dei biancocelesti in Europa League. E sui social, lo spagnolo ha esultato per il gol pubblicando uno scatto in cui Immobile fa il cenno dell’ok con la mano al momento del tiro del Mago.

IL POST – «Anche Immobile approva. Lui sa come si fa».