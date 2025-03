Liverani: «L’assenza di Castellanos ha creato problemi»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni e tra i temi analizzati ha parlato anche dell’assenza di Castellanos

L’ex calciatore della Lazio, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha analizzato l’assenza di Castellanos. Di seguito le parole riprese da TMW.

SUL MERCATO – L’assenza di Castellanos è quella che ha creato più problemi in assoluto. Le altre la Lazio è riuscita a trovare un modo per sopperirvi. Senza Taty, la Lazio si blocca. Salto di qualità? Mi piacerebbe trovare un centrocampista che mi dia 6-8 gol a stagione, per questa squadra. Il Reijnders del Milan, tanto per capirci. Vecino in passato era eccezionale anche come realizzatore. Dele-Bashiru? Ci si può lavorare per costruirlo con queste caratteristiche. Oggi, alla Lazio, mancano quei gol dei centrocampisti.