Liverani su Baroni: «Nei suoi panni mi darebbe fastidio»

L’ex calciatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in chi ha parlato dell’allenatore biancoceleste Marco Baroni

Fabio Liverani ha commentato il momento della Lazio ai microfoni di Radiosei, dove si è soffermato anche sulla gestione di Baroni.

SU BARONI – Credo che ci abbia fatto vedere la Lazio più bella del campionato fino a dicembre. Nel calcio può succedere di tutto, penso ad allenatori che hanno avuto più soldi sul mercato e adesso sono protetti dalla società anche se le cose non vanno bene. Da allenatore, mi piacerebbe essere protetto nel momento negativo. Pensare che Baroni possa essere messo in discussione a marzo, con un campionato del genere e mettendomi nei suoi panni, mi darebbe molto fastidio. Se la società non fosse mediamente contenta di questo tecnico, ci sarebbe qualcosa di sbagliato. La società è sempre libera di decidere, ma per me, analizzando il lavoro del tecnico, non può essere inferiore al voto 8