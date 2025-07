Lazio, niente alibi: Sarri guida i biancocelesti nel ritiro più infuocato dell’era Lotito! Gli aggiornamenti

Lazio, niente alibi: Maurizio Sarri guida i biancocelesti nel ritiro più infuocato dell’era Lotito! Gli aggiornamenti e i dettagli

Finalmente in campo. Inizia oggi il ritiro della Lazio, per la prima volta interamente nel centro sportivo di Formello dopo tanti anni trascorsi ad Auronzo. Le temperature sono ovviamente più alte, ma le strutture e i terreni di gioco sono migliori, proprio come richiesto dall’ex Juve e Napoli Maurizio Sarri per le sue esercitazioni sul palleggio, marchio di fabbrica del Sarrismo. In quella che si preannuncia come l’estate più turbolenta dei 21 anni di gestione Lotito, con il blocco totale del mercato e le relative polemiche – che domani vedranno un’altra manifestazione dei tifosi per contestare il presidente – la squadra riparte dal calcio caro all’allenatore toscano. Nonostante le difficoltà, Sarri ha deciso di rispettare l’impegno preso con la Lazio, puntando su organizzazione difensiva, fraseggio di qualità e il suo iconico 4-3-3 con esterni larghi e mezzali capaci di inserirsi in area.

Come riportato da La Repubblica, sono previste sedute sul campo alle 9:30 del mattino e alle 18:30 del pomeriggio. Sarri aveva chiesto un terzino sinistro, una mezzala e un centravanti, ma il blocco del mercato lo costringe a lavorare con la squadra dello scorso anno, con i rientri di Cataldi e Cancellieri e l’assenza di Tchaouna. Ha accettato la sfida, il “Comandante”, pur sapendo che non sarà facile centrare l’obiettivo della Lazio 2025-2026, ovvero il ritorno in Europa. Tuttavia, questo gruppo ha già dimostrato di potercela fare nella prima metà della scorsa stagione, a patto che si crei un’empatia speciale tra il tecnico e la squadra, come successe nell’anno del secondo posto. “Niente alibi” sarà lo slogan del primo discorso del nuovo tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri: l’impossibilità di rinforzare la squadra non deve ridurre le responsabilità dei giocatori. Una volontà chiara quella del tecnico della Lazio.