LIVE Calciomercato Lazio – Milinkovic resta, Tare cerca l’attaccante. Sulle uscite…

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 10 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

Live / Calciomercato Lazio – Segui le trattative del 10 agosto.

Giorno dopo giorno aumentano le chance di riconferma di Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio è pronta ad alzare un muro e rifiutare tutte le offerte che arriveranno per il talento serbo, l’obiettivo è quello di rinnovargli il contratto (QUI la notizia).

Inzaghi avrebbe chiesto una terza punta. Non tramonta l’ipotesi Simeone della Fiorentina (QUI i dettagli). Il giocatore è valutato sopra i 10 milioni, le parti (dopo aver chiuso la trattativa Badelj) ne torneranno a parlare prossimamente. Dall’Argentina rilanciano l’idea Gaich del San Lorenzo (QUI la notizia). Una cosa è certa: da qui a fine mercato la Lazio proverà a fare qualcosa in avanti per accontentare il tecnico biancoceleste.

ALTRE OPERAZIONI – In uscita ci sono Durmisi e Wallace. Per il danese resta forte l’interesse del Fenerbahce, ma non sono da escludere anche Betis (che lo riprenderebbe dopo un anno dalla cessione), Marsiglia e Brøndby IF. Per il centrale brasiliano ci sono Monaco e Benfica. Lo status di extracomunitario ha complicato il trasferimento al Wolverhampton, ora a Mendes il compito di trovare una nuova destinazione per il suo assistito.