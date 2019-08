Calciomercato Lazio, Tounkara vicinissimo alla Viterbese: i dettagli

Mamadou Tounkara è ad un passo dalla Viterbese. Il senegalese arriverà in prestito dalla Lazio con la formula del prestito secco

Lascerà la Lazio Mamadou Tounkara, alla ricerca dell’ennesimo trasferimento in prestito. Sul senegalese è forte l’interesse della Viterbese, con cui oggi c’è stato un incontro. Secondo quanto riportato da Tusciaweb.com, Tounkara si è recato qualche ora fa allo stadio “Rocchi” di Viterbo, dove ad attenderlo c’erano il direttore sportivo Marco Lancetti e il team manager Alessandro Ursini. In un secondo momento è arrivato anche il presidente Marco Arturo Romano, a testimoniare che la trattativa è in uno stato avanzato.

FORMULA – Vista la scadenza fissata per il 30 giugno 2020 con la Lazio, il classe 1996 passerà alla Viterbese in prestito secco, con la possibilità di rinnovare l’accordo tra un anno. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’annuncio, tutto fatto o quasi tra Tounkara e la Viterbese.