Milinkovic, per la Lazio è incedibile: eventuali offerte saranno rifiutate, la situazione

Milinkovic, la Lazio è pronta a rifiutare tutte le proposte per il Sergente: l’obiettivo è quello di rinnovargli il contratto

Con il passare delle settimane è tornata la quiete su Milinkovic. In casa Lazio, un sospiro di sollievo è stato tirato dopo la fine del mercato in Inghilterra. Da Manchester nessuno s’è fatto vivo, la fatidica offerta che doveva far vacillare Lotito non è mai arrivata. Ci sono altri pericoli da evitare da qui a fine mercato, ma le possibilità di permanenza di Sergej nella Capitale aumentano giorno dopo giorno.

La Lazio, come riportato dal Corriere dello Sport, vuole alzare un muro ed evitare che squadre come PSG, Inter o Juventus possano (gli ultimi giorni di mercato) provare ad acquistare il talento serbo. Il mercato chiuderà il giorno dopo il derby. Se Sergej sarà a Roma, gli sarà offerto il rinnovo.