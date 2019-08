Dall’Argentina sicuri: la Lazio vuole Gaich: ecco l’offerta – FOTO

Dall’Argentina rilanciano la notizia di un interesse della Lazio per l’attaccante classe 1999, Adolfo Gaich

Manca qualcosa al calciomercato della Lazio, che con la permanenza di Milinkovic, assume tutto un altro significato. L’innesto che potrebbe andare a completare la rosa potrebbe esser fatto in attacco, dove Inzaghi ha chiesto alla società un altro acquisto.

PROFILO – Dall’Argentina rilanciano la notizia di un interesse dei biancocelesti per Adolfo Gaich, attaccante classe 1999 del San Lorenzo. Il giovane ha incantato quest’estate al SUB 20, ma Tare lo segue già da quest’inverno e secondo Doble Amarilla, potrebbe investire 11 milioni di euro per acquistarlo. Al momento a questa notizia non seguono conferme, ma manca poco meno di un mese alla fine del mercato e niente può essere escluso.