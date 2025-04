Ledesma: «La Lazio non ha i ritmi di inizio stagione, ma sono sicuro che ce la possa fare...»

L’ex centrocampista della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quello che è il momento dei biancocelesti

L’ex centrocampista di Lazio e Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

SULLA LAZIO – La Lazio non sta tenendo il ritmo di inizio anno, ma con il Torino mi è sembrata già in crescita. A marzo-aprile i tanti impegni possono pesare nelle gambe dei giocatori, che arrivano più affaticati fisicamente e mentalmente.

SULLA SFIDA CONTRO IL TORINO – Se la Lazio avesse vinto si sarebbe parlato di una squadra in crescita capace di battere un avversario ostico. Per Ledesma la squadra ha fatto bene, e ora vede delle similitudini con la stagione 2012/13. Anche in quell’anno, spiega l’ex centrocampista, la Lazio aveva fatto un ottimo girone d’andata, salvo poi calare con gli infortuni di Klose e Lulic. Questa Lazio non ha la rosa lunga e sta faticando. Sono convinto che la Lazio ce la possa fare.