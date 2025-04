Lazzari su DAZN: «Complimenti ai ragazzi. Se la Lazio continua così, ci toglieremo grandi soddisfazioni»

Lazzari ha parlato con fiducia e positività del futuro della Lazio: le parole del terzino dopo la vittoria a Bergamo

La Lazio torna a fare tre punti in Serie A grazie alla vittoria ottenuta quest’oggi contro una delle squadre più forti del nostro campionato: l’Atalanta. A decidere il match è stato il colpo di Gustav Isaksen il quale ha donato la vittoria alla squadra di Baroni. Al triplice fischio del match il terzino biancoceleste Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Dazn per dire la sua sul match. Le sue parole:

«Sapevamo che ci attendesse una settimana fondamentale in cui ci giochiamo la stagione. Non era facile a Bergamo, ma a livello fisico, mentale e di gioco è stata una grande Lazio. Complimenti ai ragazzi, ma testa a giovedì, dove ci aspetta un quarto importantissimo. Venire a Bergamo e pensare di non soffrire era impensabile; sapevamo che ci potessero essere momenti di sofferenza, ma abbiamo avuto occasioni per fare raddoppi. È una vittoria pesantissima, soprattutto per il nostro cammino. Sguardo alla classifica? Ancora no, sapevamo solo che questi punti fossero fondamentali. Mancano 7 giornate, è lunghissima e ci sono tanti punti in palio. Se la Lazio continua così, ci toglieremo grandi soddisfazioni».