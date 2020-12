Lazzari, crescita bloccata: la fatica al cross testimoniata dai numeri

Tanta corsa e ottima vivacità, ma pochissime sovrapposizioni e numeri dei cross che evidenziano una fatidica difficoltà nell’ultimo passaggio. Manuel Lazzari a Benevento non è riuscito a fornire assist vincenti ma neppure ad impegnare concretamente la retroguardia dei padroni di casa. Smarcato da un colpo di tacco di Milinkovic, a metà primo tempo non è riuscito a dosare il passaggio in area di rigore, ma in generale durante l’intero arco del match di ieri sera è andato 4 volte al cross senza mai riuscire a pescare un compagno. Nella ripresa l’ex SPAL non ha avuto la prontezza di calciare in porta dall’altezza del dischetto seppur da posizione defilata. Lazzari resta ancora a quota uno alla voce “assist” nell’attuale Serie A, è quello fornito a Caicedo nell’ultima gara casalinga con l’Hellas Verona. Lo scorso anno chiuse soltanto a due, quello a Immobile a San Siro col Milan e quello all’Olimpico per Adekanye nella goleada alla SPAL.