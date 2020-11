Lazio Zenit, è già quasi vigilia: il programma di domani

Domani è già vigilia di Lazio Zenit San Pietroburgo

Per presentare la gara Lazio-Zenit, valida per la 4ª giornata della fase a gironi di Champions League, domani il mister Simone Inzaghi ed un tesserato interverranno in conferenza alle ore 15:00 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello, per poi scendere in campo alle 16:00 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media. L’allenatore dello Zenit San Pietroburgo Semak invece parlerà in conferenza alle ore 18:00 direttamente dalla Sala Stampa dello Stadio Olimpico: i russi terranno l’allenamento della vigilia proprio sul prato dell’Olimpico alle 18.30.