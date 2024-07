Lazio Women Oliviero: «Ecco perchè ho DETTO DI SI’ e cosa posso dare alla squadra»

Lazio Women, le parole Elisabetta Oliviero, nuova calciatrice biancoceleste: «Grassadonia è molto preparato e tiene molto ai dettagli»

Elisabetta Oliviero, nuova calciatrice della Lazio Women, ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Ho scelto la Lazio perché è una società molto organizzata che sta cercando di fare del femminile uno dei suoi pilastri fondamentali e sono contenta di accettare questa sfida e essere qua. È importante in una società neo promossa avere delle giocatrici d’esperienza ma bisogna considerare che c’è tanta voglia di fare da parte di tutte, ci sono molte giocatrici di Serie B che si sono meritate di farla categoria e sicuramente avranno voglia di fare esperienza. Faremo una grande squadra. Mister Grassadonia è molto preparato e fin da subito ha dimostrato di tenere molto ai dettagli, io sono un terzino sia di spinta che difensivo. Ho tanto da crescere e migliorare. È una bella sfida, so cosa posso dare alla Lazio e sono sicura che sia un dare e avere. Mi auguro di raggiungere più in fretta il nostro obiettivo che sicuramente sarà la salvezza, poi vedremo cosa saremo in grado di fare».