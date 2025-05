Lazio Women, Goldoni sui social al termine della stagione elogia il gruppo: «Siamo queste pazze, appassionate, ossessionate per quello che facciamo...» - FOTO

Lazio Women, la centrocampista biancoceleste Eleonora Goldoni ha speso alcune parole sui social da dedicare alle proprie compagne

È ufficialmente terminata la stagione 2024/25 della Lazio Women in Serie A femminile. Le biancocelesti si sono comportate alla grande e hanno dimostrato di essere molto più competitive di una normalissima neopromossa. La squadra è solida e compatta e, a riprova di questo, ci sono le parole della centrocampista classe ’96 delle aquilotte Eleonora Goldoni la quale ha dedicato un post sui social al proprio gruppo:

«Siam queste.. Siamo queste pazze, appassionate, ossessionate per quello che facciamo. Siamo quelle che non è mai abbastanza, siamo quelle che si entusiasmano per le belle azioni e quelle delle esultanze dedicate. Siamo quelle che anche al quinto gol festeggiano perché sanno quanto sacrificio ci sia dietro le quinte. Siamo quelle che non escono dallo spogliatoio senza quella canzone urlata guardandoci negli occhi, siamo quelle delle mille battaglie affrontate da esercito, quelle dei più assurdi motivi per portare pizzette in spogliatoio e degli infiniti pretesti per far pagare qualche multa. Siamo quelle che alzando gli occhi verso la tribuna si commuovono a vedere i nonni sugli spalti, la famiglia, gli amici, le bambine, i tifosi che si sono fatti centinaia di km. Siamo quelle che non si stancheranno mai di credere che non è finita finché non è finita, quelle che alla fine dei conti un motivo per rimettersi in gioco e sentir battere il cuore hanno scelto di trovarlo sempre. Ed un cuore che batte.. Lo sappiamo.. fa vivere e non sopravvivere. Siamo queste. Siamo calciatrici».