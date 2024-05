Lazio Women, Goldoni SVELA: «Grande rapporto con il club». Poi ELOGIA Grassadonia

Lazio Women, Eleonora Goldoni ha sottolineato il grande legame con il club biancoceleste elogiando Grassadonia: le dichiarazioni

Intervistata dal Corriere dello Sport, Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women, ha dichiarato:

PAROLE – «La promozione era l’unico obiettivo. Volevo tornare all’estero, invece è arrivata la Lazio, una società che è andata oltre alle prime impressioni. I social? La Lazio ha valutato la mia essenza, non ciò che sembro. Gli altri club hanno sempre avuto pregiudizi. Grassadonia? Come un padre, non ha ascoltato le voci sul mio conto, mi ha apprezzato con delicatezza. Coerente e trasparente, mai avuto un tecnico così prima. Futuro? Mi vedo ancora in campo, con 2-3 bambini in tribuna e qualche trofeo vinto. Magari con la Lazio».