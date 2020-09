Lazio, visite mediche per Muriqi e Gabriel Pereira FOTO e VIDEO

Mattinata di nuove visite mediche per Vedat Muriqi, già ufficializzato dalla Lazio, e il portiere Gabriel Pereira, in arrivo dal Monaco.

Nuove visite mediche questa mattina per Vedat Muriqi, di ritorno a Roma dopo essere risultato negativo al doppio tampone per il Coronavirus.

Il giocatore si era presentato in Paideia già il 14 settembre, diventando ufficialmente un giocatore della Lazio nelle ore successive.

Insieme all’attaccante kosovaro presente in clinica anche il classe 2002 Gabriel Pereira, portiere in arrivo dal Monaco.

Ecco il video del loro arrivo: