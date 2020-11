Lazio, via libera al rientro di Leiva: la comunicazione la dà lui

Il centrocampista della Lazio torna ad allenarsi a Formello: l’isolamento è finito, ora punta Crotone

Via libera. Lucas Leiva torna in campo. Il “Comandante” della Lazio si allena a Formello dopo otto giorni trascorsi lontano dal centro sportivo. Sabato 7 novembre, alla vigilia della partita con la Juventus, era convinto di poter essere inserito nella lista dei convocati. Niente da fare. Fu costretto a tornare a casa, bloccato dall’Asl per l’esito del tampone positivo al Campus Biomedico. Da lì l’inizio del periodo di isolamento tra l’amarezza per non aver partecipato alla sfida con i bianconeri e la speranza di tornare al più presto. Sabato sera in Paideia ha sostenuto nuovamente le visite mediche di idoneità. Passaggio fondamentale per il ritorno all’attività sportiva. Ieri mattina la lieta sorpresa: allenamento individuale nel Training Center. «Piano piano si riprende», scrive il 33enne su Instagram, che posta il video tra scatti e passaggi sul campo Fersini. Una buona notizia per Simone Inzaghi: Leiva nelle ultime settimane aveva saltato anche le gare con Bruges e Zenit, e ora punta il match con il Crotone, in programma sabato 21 novembre alle 15. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.