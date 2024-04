Lazio Verona, Massa poco lucido: il pubblico dell’Olimpico scontento dell’arbitraggio del fischietto nel corso della gara

Ancora ferme sullo 0-0 Lazio e Verona, nel match valido per la 34a giornata di Serie A. Non molto gradito l’operato finora dell’arbitro Massa, reo secondo il pubblico di non aver arbitrato in maniera pulita. Rumoreggiano i tifosi.