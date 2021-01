Lazio, tracce di continuità: 2 vittorie di fila in A mancavano da due mesi e mezzo

Lazio, tracce di continuità: 2 vittorie di fila in Serie A mancavano da due mesi e mezzo

La Lazio torna a vincere due partite di fila in campionato a due mesi e mezzo di distanza dall’ultima volta. Il 2-0 di Parma dà seguito al successo casalingo contro la Fiorentina, erano più di 60 giorni che i capitolini non ottenevano sei punti in due turni consecutivi del massimo campionato italiano. Erano trascorsi precisamente 70 giorni dall’ultima volta. Nella circostanza la Lazio aveva battuto il Torino in trasferta il primo novembre 2020 dopo aver vinto all’Olimpico col Bologna il 24 ottobre. Lo scorso anno prima del lockdown i biancocelesti collezionarono 21 risultati utili consecutivi e 8 vittorie di fila tra ottobre e dicembre.