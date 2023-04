Luca Pellegrini ha inveito contro l’arbitro Ghersini per l’arbitraggio molto sottotono in Lazio-Torino: Singo l’oggetto della protesta

L’arbitraggio di Ghersini in Lazio-Torino ha fatto letteralmente impazzire Luca Pellegrini.

Durante il riscaldamento prima del successivo ingresso in campo, il terzino si è scagliato contro il direttore di gara per i tanti falli di Singo non sanzionati.