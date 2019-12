Lazio, Tare: «Dobbiamo essere umili. Scudetto? Prima dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi»

Lazio, le parole del ds Igli Tare a pochi minuti dall’inizio del match tra i biancocelesti e il Cagliari di Maran

Poco prima dell’inizio del match tra Cagliari e Lazio il direttore sportivo della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

«La nostra risposta deve essere di grande umiltà perché le aspettative adesso sono cambiate. Ci sono discorsi fuori luogo ma questa è la nostra forza. Siamo consapevoli del nostro lavoro negli ultimi anni ma anche che questo è un gruppo che ha grande forza. Dobbiamo tenere i piedi per terra. La parola scudetto non fa paura, noi abbiamo degli obiettivi e prima dobbiamo raggiungere quelli poi dopo se ci troveremo in lotta per lo scudetto lo vogliamo anche vincere ma chi vuole bene a questa squadre deve essere molto cauto in quello che dice»