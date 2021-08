Lazio Spezia, i precedenti con l’arbitro Federico Dionisi

Lazio Spezia, a dirigere l’incontro sarà Federico Dionisi. I precedenti con il fischietto della sezione di L’Aquila

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A. A dirigere la sfida tra Lazio e Spezia sarà l’arbitro Federico Dionisi della sezione di L’Aquila.

Il fischietto abruzzese ha diretto i biancocelesti solo in un’occasione, nella vittoria contro il Parma dello scorso campionato all’Olimpico. In tre occasioni ha invece diretto lo Spezia, ma solo in Serie B. Dionisi ha inoltre arbitrato 7 volte la Lazio Primavera (6 vittore, 1 pareggio). Sarà la settima direzione in Serie A.