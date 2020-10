Lazio, scarico a Formello per pochi intimi

Al Fersini l’allenamento odierno post-Bruges.

Che la situazione a Formello sia tutt’altro che rosea è sotto gli occhi di tutti da almeno due giorni. Simone Inzaghi ha elogiato i reduci di Bruges, che ieri sera sono riusciti a non uscire sconfitti dalla prima trasferta europea della stagione. Il tecnico biancoceleste, in attesa dei tamponi di domani, si augura che nessuno dei convocati per il match disputatosi nelle Fiandre possa risultare positivo andandosi ad aggiungere ad una mai così nutrita lista di indisponibili. Nel frattempo, l’allenamento di giornata al Fersini è stato molto blando: scarico in palestra, terapie per coloro che hanno giocato nelle Fiandre. Infine torelli, cross e tiri in porta per pochissimi intimi. Si attendono novità nelle prossime ore. L’allenamento mattutino di domani darà nuove indicazioni: la squadra tornerà in campo decimata: assenti i lungodegenti Radu e Lulic, out anche Strakosha, Luiz Felipe, Cataldi, Escalante, Lazzari, Luis Alberto e Immobile.