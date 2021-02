Lazio Sampdoria: Inzaghi contro la bestia nera Ranieri e gli ex biancocelesti

La Lazio dovrà immediatamente rialzarsi contro la Sampdoria dopo la sconfitta di Milano all’Olimpico arrivano gli ex Candreva e Keita

La Lazio dovrà rialzarsi sabato pomeriggio dopo il ko contro l’Inter e dovrà farlo contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Quest’ultimo è una vera e propria bestia nera per la squadra biancoceleste: l’allenatore ha affrontato per ben 27 volte la Lazio collezionando 13 vittorie (poco meno del 50%), 6 pareggi e 8 sconfitte, la media punti è di 1,67.

Come riporta Leggo negli ultimi dieci anni il bilancio è ancora più a favore del tecnico testaccino che in sette gare disputate ne ha persa una sola lo scorso anno all’Olimpico (Lazio-Samp 5-1). Imbattuto nei derby (quattro vittorie su quattro) quando era sulla panchina della Roma, nella gara di andata regolò la Lazio con un rotondo 3-0, sabato Inzaghi spera di ricambiare con una vittoria che consenta alla squadra di restare agganciata al treno Champions. Di fronte, oltre a Ranieri anche i due ex Candreva e Keita esplosi proprio in maglia biancoceleste e poi andati a cercare fortuna altrove.