Lazio Roma, il derby si giocherà anche a centrocampo: è sfida a suon di numeri francesi tra Guendouzi e Konè

Lazio Roma, alla vigilia della stracittadina in campo sarà sfida anche tra i due centrocampisti francesi: i numeri dei due calciatori

L’attesa è ormai agli sgoccioli, e stasera il derby lascerà in archivio le voci della vigilia e darà solo ascolto a quello che succederà in campo, e sia per la Lazio che per la Roma sarà una sfida determinante.

Ma quali saranno gli uomini della partita? A venire in soccorso a questa domanda ci pensa il Corriere dello Sport indicando Guendouzi e Konè e anche per loro sarà un derby che vale doppio visto che sono entrambi connazionali.

Entrambi i due calciatori sono fondamentali sia per Baroni che per Ranieri, e i numeri stagionali lo dimostrano viste le 30 presenze stagionali per il biancoceleste, e i 27 gettoni timbrati dal giallorosso. I due avevano avuto anche degli screzi immediatamente chiariti da bravi connazionali e amici.