Lazio, rifinitura a Formello in vista della gara contro la Fiorentina: le ultime

Lazio, alla vigilia della gara del Franchi la squadra ha effettuato l’allenamento di rifinitura: le ultime da Formello

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio torna in campo per sfidare la Fiorentina per confermarsi dopo l’ottima prova di giovedì contro il Torino. La squadra in vista del Franchi, ha svolto a Formello il consueto allenamento di rifinitura ma con dei grattacapi non indifferenti per Maurizio Sarri.

Oltre a Gila, il tecnico dovrà fare a meno di Patric il quale ha risentito col Bologna un risentimento alla zona pubica, è rimasto a riposo anche oggi. Per quanto riguarda la difesa Casale affiancherà Romagnoli e Zaccagni torna tra i disponibili ma non partirà titolare domani nel match contro la formazione di Italiano. Sulle fasce ci saranno Isaksen e Felipe Anderson con Pedro pronto a subentrare.